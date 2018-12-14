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Учасник АТО та двірник отримали від міста житло

Соломія Головіна

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Черговикам міської ради, один з них є учасником АТО, інший – багаторічний працівник ЛКП (двірник), виділили помешкання. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 грудня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради.

 

Учаснику війни дісталася квартира загальною прощею 21,8 кв. м, яка складається з однієї кімнати (житл. пл. 17,8 кв. м), спільної кухні та спільних комунальних вигод: мова йде про кімнату в гуртожитку на вул. Садовій.

Що стосується другого черговика, який пропрацював в системі житлово-комунального господарства близько 30 років, то йому надали житло загальною площею 19,3 кв. м, яке складається з однієї житлової кімнати (пл. 13,8 кв. м), коридору, вбиральні на вул. Харківській.

 

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