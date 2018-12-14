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У Львові відбувся ювілейний Андріївський анплагд

Андрій Котенський

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Львів гучно відгуляв 20-ий Андріївський концерт від радіо «Львівська хвиля». Понад півтори тисячі людей запалювали танцпол у нічному клубі «Малевич» під музику улюблених виконавців, а ті хто не змогли потрапити всередину могли почути усе дійство на частотах «Львівської хвилі».

Ювілейний Андріївський концерт був традиційно запальним. В гості до улюбленого радіо приїхало чимало відомих зірок.

Провідниками першої частини свята став незмінний тандем радіоведучих – Влодка Лучишина та Андрія Великого.

«Розкачати» зал першою взялася співачка MamaRika.

Нарощувати оберти свята вийшов запальний Ivan NAVI.

Виступала також фантастична жінка української сцени, співачка Tayanna.

На екваторі Андріївського анплагду Лучишин та Великий передали рупор колегам по цеху – Володимиру Мельнику із Віталієм Сиротяком.

Жіночі овації зірвали хлопці із інді-поп гурту Kadnay.

Виступ гурту «Антитіла» був настільки потужним, що зал викликав Тараса Тополю заспівати на біс.

Після «Антитіл» втримати запал глядачів спробував «український Rag’n’bone Man» – LAUD.

Завершував офіційну частину Андріївської вечірки легендарний рок-гурт «МЕРІ».

Фінальним акордом свята стала фірмова коломийка Кузьми Скрябіна, яку міксував клубний ді-джей, а гості заходу підспівували в унісон.

Фото: Львівська хвиля

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