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«Піккардійська Терція» презентувала колоритне відео «Маланка» і вирушає у тур

Андрій Котенський

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Вокальна формація «Піккардійська Терція» презентувала колоритне ліричне відео на народну пісню «Маланка». Ця пісня увійшла у найновіший альбом акапельного колективу «Лети…», реліз якого відбувся торік, напередодні 25-річчя «Терції».

Окрім того, із понеділка, 17 грудня, стартує зимовий концертний тур «Піккардійської Терції».

Тур «піккардійців» складатиметься із двох частин: до Нового року у містах Західної України «Терція» представить свою концертну програму «Найкраще», а під час Різдвяних свят, зокрема у Львові 8 січня та у Києві 19 січня, – Різдвяну програму.

Графік туру:

17 грудня – Луцьк – Драмтеатр – 19:00.

19 грудня – Рівне – МБК – 19:00.

22 грудня – Тернопіль – Драмтеатр ім. Т. Шевченка – 19:00.

23 грудня – Хмельницький – Філармонія – 19:00.

24 грудня – Івано-Франківськ – Драмтеатр ім. І. Франка – 19:00.

25 грудня – Чернівці – Театр ім. О. Кобилянської – 19:00.

8 січня – Львів – Львівська опера – 17:00 і 19:00.

19 січня – Київ – Театр ім. І. Франка – 16:00 і 19:00.

24 січня – Суми – Театр ім. Щепкіна – 19:00.

25 січня – Конотоп – МПК – 19:00.

«Зимова пора року – дуже гарний час. Час завершення і водночас час початку чогось нового, час нових мрій і нових кроків для їхнього втілення, час для надій, бажань і звершень. А коляда – це те, що робить наш світ і всіх нас кращими! Це те, що здатне зарядити нас світлом і добром на рік наперед. Тож запрошуємо поспівати і поколядувати разом із нами», – закликає художній керівник «Терції» Володимир Якимець.

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