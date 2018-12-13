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Верховна Рада узаконила віскі

Дарина Смеречанська

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Верховна Рада на законодавчому рівні визначила поняття «віскі». Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

Відповідний закон зі змінами до Податкового кодексу з «бюджетного пакета» (реєстраційний №9260) оприлюднено на сайті парламенту та в газеті «Голос України» в середу.

Документ встановлює, що віскі – це алкогольний напій, міцністю від 35 до 45 відсотків об’ємних одиниць з характерним ароматом, виготовлений за коньячною технологією з витриманого в обвуглених всередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту.

Крім того, в законі розмежовано поняття «спирт етиловий денатурований» і «спирт етиловий не денатурований».

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