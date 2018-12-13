Україна піднялася в рейтингу протидії змінам клімату

Німецька організація New Climate Institute, Germanwatch і Climate Action Network оприлюднила щорічний рейтинг Climate Change Performance Index 2019, в якому Україна посіла 18 місце, піднявшись на дві сходинки з минулого року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Оцінка України складається з обсягу викидів парникових газів, рівня розвитку відновлюваної енергетики, рівня споживання електроенергії, загальних запасів первинної енергії і загальної зовнішньої та внутрішньої політики у сфері протидії змінам клімату.

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак переконаний, що лідерство України в світовому кліматичному процесі – результат злагодженої роботи всіх гілок влади, і таке об’єднання зусиль – прагнення зберегти екобаланс в Україні та світі.

За даними дослідження Global Carbon Project, обсяги викидів парникових газів за 2018 рік сягнуть рекордного рівня.

У розділі, який стосується України, автори дослідження вказують на те, що її відносно висока загальна оцінка пов’язана із хорошим показником енергоефективності та невисокою кількістю викидів парникових газів.

«Україна зараз серед лідерів формування нової міжнародної кліматичної політики та її трендів. Для нас це хороший шанс модернізуватися та бути конкурентноздатними у майбутньому», – зазначає Остап Семерак.

Міністр наголошує, що Уряд України зацікавлений у переході економіки до моделі сталого розвитку.

«Саме нашим Урядом була ухвалена Стратегія низьковуглецевого розвитку. Ми стали 9-ю країною світу, яка розробила даний документ. Йдеться не лише про декларацію намірів, але й про чіткі завдання щодо розвитку відновлювальних джерел енергії, заходів з енергоефективності та енергозбереження, збільшення поглинання парникових газів, модернізацію електромереж та транспортної інфраструктури», – зазначив Остап Семерак.

Міністр також нагадав, що наприкінці жовтня нинішнього року Уряд схвалив розроблений Мінприроди законопроект «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».

До речі, четверте місце – в рейтингу Climate Change Performance Index посідає Швеція, яка отримала 76,28 балів, останнє, 60-те – Саудівська Аравія, в неї 8,82 бали. Перші три місця в рейтингу порожні.

Дослідники рейтингу пояснюють, що жодна країна не робить достатньо, щоб посісти перше, друге, четверте місце.