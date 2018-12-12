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Скоро у Львові стартує новий музичний фестиваль BACH CONTEMPORARY

Соломія Григор'єва

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Зовсім скоро львівяни зможуть по-новому поглянути на музику Баха, адже у Львівській філармонії стартує новий фестиваль BACH CONTEMPORARY. Відвідувачі зможуть насолодитись неймовірною концертною програмою: від органних творів Баха й «Пір року» Вівальді до кіномузики, джазу та навіть «Jingle Bells».

 

Йоган Себастьян Бах завжди актуальний! Доказом цього є стирання кордонів між стилістикою бахівської поліфонії епохи бароко, стилю ґалант, який в епоху Баха щойно зароджувався і музикою сучасного індустріально-інтелектуального суспільства. Поєднання в одному просторі і часі найвищих здобутків минулого з кіномузикою і джазовими стандартами стало своєрідною родзинкою Першого філармонійного фестивалю BACH CONTEMPORARY, що відбудеться у Львові з 30 грудня 2018 року до 9 січня 2019 року.

«Бах – це частина Різдва. Це його знаменита «Різдвяна ораторія», опрацювання псалмів, хорали, теми про Ісуса. І саме це все зараз буде у Львівській філармонії», – розповів сьогодні, 12 грудня, на прес-конференції директор Львівського національної філармонії Володимир Сивохіп.

Ініціатором створення і проведення цієї визначної події є українська органістка Олена Мацелюх, яка заначила, що виношувала ідею цього фестивалю дуже довго. Проте зараз їй вдалось все реалізувати і вона сподівається, що львів’яни його оцінять.

До участі у BACH CONTEMPORARY залучені справжні майстри своєї справи – музиканти-віртуози Львова, Києва, Івано-Франківська, Одеси і Дніпра. Вони представляють широку палітру музичних інструментів: орган, фортепіано, скрипка, флейта Пана, альт-саксофон, акордеон, клавесин і семплер. Прекрасний вокал стане окрасою багатьох концертів. Київський струнний квінтет з контрабасом, а також добре відомий в Україні та далеко за її межами Львівський струнний квартет «Фенікс» – це ансамблі, що складуть конкуренцію навіть оркестрам.

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