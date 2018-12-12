На Стрийській загорілася маршрутка з пасажирами

У середу, 12 грудня, близько 14:10 год. у Львові на кінцевій зупинці біля торгово-розважального центру King Cross Leopolis, що знаходиться на вул. Стрийській, загорілася маршрутка №25. Про це пише Zaxid.net.

Зазначається, що з-під днища біля баку автобуса пішов густий дим. Після цього водій маршрутки відчинив двері і випустив з салону пасажирів. З допомогою автомобілістів, що перебували поруч з місцем події, водієві маршрутки вдалося загасити загоряння. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У компанії «Міра і К», яка обслуговує маршрут №25, повідомили, що з’ясовують причини загоряння.

Нагадаємо, що ввечері, 8 грудня, на вул. Стрийській біля торгово-розважального центру King Cross Leopolis загорілась маршрутка №10.

Фото: Zaxid.net