Хворі на туберкульоз українці наступного року лікуватимуться вдома

Наступного року хворі на туберкульоз лікуватимуться переважно амбулаторно, їх спостерігатимуть сімейні лікарі. Про це заявив перший заступник Генерального директора ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України” Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

“Наступного року Україна перейде на амбулаторну форму лікування туберкульозу та помісячну оплату сімейним лікарям за результати та контрольований процес лікування хворих на туберкульоз за амбулаторною моделлю. Ми плануємо це впровадити з другого півріччя 2019 року”, – зазначив Ляшко.

За його словами, кошти сімейним лікарям за супровід хворих з туберкульозом виплачуватиме Національна служба здоров’я України.

“Це буде доплата сімейним лікарям, які виявили хворого на туберкульоз та супроводжували процес лікування. При наданні первинної медичної допомоги впроваджується анкетування хворих на туберкульоз. Лікарі помилково вважають, що анкетування замінить існуючі методи діагностики. Це — неправда. Анкета впроваджується лише для того, щоб лікарі не пропускали випадки туберкульозу”, – сказав Ляшко.

Він додав, що анкетування на наявність туберкульозу лиш виявляє чи є імовірність зараження на туберкульоз, чи немає.

“Після анкетування лікар визначає подальші методи діагностики, зокрема, флюорографію, бактеріоскопічні та генно-молекулярні дослідження”, – наголосив Ляшко.

У свою чергу голова ГО “Інфекційний контроль в Україні” Андрій Александрін зазначив, що в Україні необхідно впроваджувати міжнародні визнані підходи до лікування туберкульозу, зокрема, амбулаторну модель лікування.

“У жодній країні світу немає окремих протитуберкульозних закладів. Хворих на туберкульоз лікують або лікарі-інфекціоністи, або лікарі первинки. Це — нормально. У нашій країні є велика кількість протитуберкульозних закладів, але, на жаль, немає безпечних умов лікування для пацієнтів, відвідувачів та медичного персоналу. Туберкульоз — це та хвороба, що передається саме повітряним шляхом. Якщо у приміщенні відсутня або неправильно працює вентиляція, то є значні ризики інфікуватися мікобактерією туберкульозу та захворіти”, – сказав Александрін.

Він висловив надію, що амбулаторна модель лікування буде підтримана державою та фінансуватиметься Національною службою здоров’я.

У свою чергу голова ГО “Інфекційний контроль в Україні” Андрій Александрін зазначив, що в Україні необхідно впроваджувати міжнародні визнані підходи до лікування туберкульозу, зокрема, амбулаторну модель лікування.

“У жодній країні світу немає окремих протитуберкульозних закладів. Хворих на туберкульоз лікують або лікарі-інфекціоністи, або лікарі первинки. Це — нормально. У нашій країні є велика кількість протитуберкульозних закладів, але, на жаль, немає безпечних умов лікування для пацієнтів, відвідувачів та медичного персоналу. Туберкульоз — це та хвороба, що передається саме повітряним шляхом. Якщо у приміщенні відсутня або неправильно працює вентиляція, то є значні ризики інфікуватися мікобактерією туберкульозу та захворіти”, – сказав Александрін.

Він висловив надію, що амбулаторна модель лікування буде підтримана державою та фінансуватиметься Національною службою здоров’я.