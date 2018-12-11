Новий Львів залишився без опалення

Сьогодні, 11 грудня, у зв’язку з аварією на тепловій мережі на вулиці Тернопільській на вулицях, які розташовані у мікрорайоні Новий Львів, відключили опалення. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».
Так, без тепла залишились:
- вул. Віденська
- вул.Героїв Крут
- вул.Енергетична
- вул.Карбишева
- вул.Карманського
- вул.Листопадна
- вул.Литвиненка
- вул.Литовська
- вул. Мишуги
- вул.Сумська
- вул.Тернопільська
- вул.Тиверська
- вул.Угорська
- вул.Франка
- вул.Ярославенка
- та прилеглі вулиці П.Мирного, Кам’янецька, Запорізька.
Як повідомили у прес-службі ЛМР, ремонтні бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» працюють над ліквідацією пошкодження. На час проведення робіт призупинено подачу тепла до 55 будинків і подачу гарячої води до 12 будинків. Відновити теплопостачання планують сьогодні до 22.00 год.
«Порив не значний. Відновити подачу опалення і гарячої води плануємо сьогодні, орієнтовно до 22.00 год. Наші ремонтні бригади працюють на місці аварії і докладатимемо зусиль, щоб максимально швидко завершити усі роботи», — цитує прес-служба ЛМР головного інженера ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.
Вероніка Рой