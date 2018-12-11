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Новий Львів залишився без опалення

Вероніка Рой

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Сьогодні, 11 грудня, у зв’язку з аварією на тепловій мережі на вулиці Тернопільській на вулицях, які розташовані у мікрорайоні Новий Львів, відключили опалення. Про це у Facebook  повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

Так, без тепла залишились:

  • вул. Віденська
  • вул.Героїв Крут
  • вул.Енергетична
  • вул.Карбишева
  • вул.Карманського
  • вул.Листопадна
  • вул.Литвиненка
  • вул.Литовська
  • вул. Мишуги
  • вул.Сумська
  • вул.Тернопільська
  • вул.Тиверська
  • вул.Угорська
  • вул.Франка
  • вул.Ярославенка
  • та прилеглі вулиці П.Мирного, Кам’янецька, Запорізька.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, ремонтні бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» працюють над ліквідацією пошкодження. На час проведення робіт призупинено подачу тепла до 55 будинків і подачу гарячої води до 12 будинків. Відновити теплопостачання планують сьогодні до 22.00 год.

«Порив не значний. Відновити подачу опалення і гарячої води плануємо сьогодні, орієнтовно до 22.00 год. Наші ремонтні бригади працюють на місці аварії і докладатимемо зусиль, щоб максимально швидко завершити усі роботи», — цитує прес-служба ЛМР головного інженера ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.

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