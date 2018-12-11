Новий Львів залишився без опалення

Сьогодні, 11 грудня, у зв’язку з аварією на тепловій мережі на вулиці Тернопільській на вулицях, які розташовані у мікрорайоні Новий Львів, відключили опалення. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

Так, без тепла залишились:

вул. Віденська

вул.Героїв Крут

вул.Енергетична

вул.Карбишева

вул.Карманського

вул.Листопадна

вул.Литвиненка

вул.Литовська

вул. Мишуги

вул.Сумська

вул.Тернопільська

вул.Тиверська

вул.Угорська

вул.Франка

вул.Ярославенка

та прилеглі вулиці П.Мирного, Кам’янецька, Запорізька.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, ремонтні бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» працюють над ліквідацією пошкодження. На час проведення робіт призупинено подачу тепла до 55 будинків і подачу гарячої води до 12 будинків. Відновити теплопостачання планують сьогодні до 22.00 год.

«Порив не значний. Відновити подачу опалення і гарячої води плануємо сьогодні, орієнтовно до 22.00 год. Наші ремонтні бригади працюють на місці аварії і докладатимемо зусиль, щоб максимально швидко завершити усі роботи», — цитує прес-служба ЛМР головного інженера ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.