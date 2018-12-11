Україна піднялася в рейтингу свободи людини

Україна піднялася на 16 пунктів в рейтингу індексу свободи людини, складеному дослідницькими центрами The Cato Institute та фонду Фрідріху Науманна. Про це повідомляє Громадське.

Станом на 2018 рік Україна посіла 118-е місце серед 162 країн. Поруч з Україною — Об’єднані Арабські Емірати та Росія, яка посіла 119 місце.

Згідно з оцінками дослідників, в Україні рівень персональної свободи складає 6,59 пунктів з 10 можливих. Рівень економічної свободи — 5,98, а рівень свободи людини — 6,28.

У першу п’ятірку країн в рейтингу увійшли Нова Зеландія, Швейцарія, Гонконг, Австралія та Канада.

Зазначимо, що попри 118-е місце в рейтингу, Україна зробила найбільший серед усіх країн прогрес і піднялася на 16 пунктів.

Найгірший рівень свободи за цими показниками — у Судані, Єгипті, Лівії, Ємені та Сирії.