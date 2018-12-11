ОСТАННІ НОВИНИ

Україна піднялася в рейтингу свободи людини

Юлія Шпак

|

Україна піднялася на 16 пунктів в рейтингу індексу свободи людини, складеному дослідницькими центрами The Cato Institute та фонду Фрідріху Науманна. Про це повідомляє Громадське.

 

Станом на 2018 рік Україна посіла 118-е місце серед 162 країн. Поруч з Україною — Об’єднані Арабські Емірати та Росія, яка посіла 119 місце.

Згідно з оцінками дослідників, в Україні рівень персональної свободи складає 6,59 пунктів з 10 можливих. Рівень економічної свободи — 5,98, а рівень свободи людини — 6,28.

У першу п’ятірку країн в рейтингу увійшли Нова Зеландія, Швейцарія, Гонконг, Австралія та Канада.

Зазначимо, що попри 118-е місце в рейтингу, Україна зробила найбільший серед усіх країн прогрес і піднялася на 16 пунктів.

Найгірший рівень свободи за цими показниками — у Судані, Єгипті, Лівії, Ємені та Сирії.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...