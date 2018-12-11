У 2019 році на обладнання початкової школи передбачили ще 1 млрд грн, - МОН

Міністерство освіти і науки України заклало 1 млрд грн на обладнання початкової школи. Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає прес-служба МОН.

«На наступний рік ми знову заклали ту ж інвестицію в 1 млрд гривень на новий освітній простір. Очевидно, що ми не залишимо вчителів напризволяще, також поводитиметься підвищення кваліфікації. Зараз для нас надзвичайно важливо отримати зворотній зв‘язок від педагогів і дещо переглянути перелік рекомендованого для закупівлі обладнання», – зазначила Лілія Гриневич.

Тренери НУШ також розповіли, що цьогоріч було багато невизначеності щодо закупівель.

«Школи у Львові самі вирішували, що закуповувати. Було очевидно, що трохи не звикли до такої кількості грошей та можливостей. Просто розгубилися. Окрім цього, на школи гроші прийшли тільки в липні (Уряд виділив кошти на місця у квітні – Ред.) і було мало часу, щоб все зробити. Думаємо, що наступний рік піде краще», – розповіла директор львівської школи «Дивосвіт», тренер НУШ Анна Байовська.

Міністр зауважила, що 2019-го МОН спробує ще раніше віддати гроші на місця, але все залежить від управлінської спроможності місцевої влади.