Цьогоріч новорічний стіл українській сім’ї обійдеться у 1535 гривень

У середньому по Україні вартість новорічного столу 2019 року для української сім’ї з чотирьох осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2018 майже на 20% і складе 1535 грн. Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Микола Пугачов.

За його словами, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 3 кг салату «Олів’є» традиційної рецептури обійдеться у 129,76 грн. Це на 25% більше, ніж при святкуванні Нового 2018 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 53,08 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошку – 27 грн, 6 яєць – 15,10 грн та 180 г майонезу – 9,50 грн. Ще у 25,08 грн обійдуться цибуля, морква, картопля та солоні огірки.

Трохи дешевше – 118,32 грн – коштуватиме салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг). Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез обійдеться у 9,50 грн, морква – 2,38 грн (1 шт.), буряк – 2,35 грн (1 шт.), цибуля – 2,15 грн (1 шт.), картопля – 1,94 грн (2 шт.).

Суттєво зростуть витрати на м’ясні продукти, зазначив Микола Пугачов. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме, в середньому, 80 грн, стільки ж підчеревини копченої – 75 грн, а биток зі свинини свіжий – 78,50 грн. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 111 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 344,50 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 54 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 32,25 грн.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 159,48 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 13,84 грн, гриби (1 кг) – 47,90 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 51 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 16,77 грн, помідори свіжі (1 кг) – 29,97 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 78 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 50 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 22 грн, лимон (200 г) – 6 грн.

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 19,89 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться у 98 грн. У півтора рази більше – 155 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку.

Безалкогольні напої обійдуться у 76,10 грн. За 2 л соку доведеться заплатити 38,30 грн, за мінеральну воду (1,5 л) – 11,30 грн, за солодку воду (2 л) – 26,50 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2005,30 грн, зауважив Микола Пугачов.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 1647,60 грн, що на 13,6% більше вартості новорічного столу 2018 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2157,60 грн, зазначив Микола Пугачов.