Новорічна ніч на Сихові: відеопроекція і виступ гурту «Ягоди»

Цьогоріч на львів’ян та гостей міста чекає насичена програма святкувань не лише у центрі міста, але і в інших районах. Окрім традиційних Різдва в Шевченківському гаю та ярмарку, буде льодове шоу, концерти улюблених львівських гуртів та ще близько 200 подій.

«Розпочинаємо новорічні свята в Центрі Довженка. Вперше цьогоріч ми підготували цікаву та різноманітну програму. Ми потішимо доброю музичною програмою, здивуємо новою арт-інсталяцією від відомого відеохудожника та сценографа Олексія Хорошка, а також різдвяними смаколиками від «Львівських ярмарків», — розповідає директорка ЛКП «Довженко центр» Марта Іванишин.

З 16 до 19 грудня усі діти матимуть змогу зустрітись та отримати подарунки від святого Миколая.

Для більш дорослих гостей 22 грудня в Центрі Довженка кожен матиме змогу зустріти свою весну посеред зими в музичному проекті «Весна» від Мар’яни Садовської та Крістіана Томе (Україна-Німеччина).

В новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, спеціально розроблений арт-об’єкт — сцена «Айсберг» оживе у відеопроекції під час виступу гурту «Ягоди».

Програма

14 грудня — 14 січня — Різдвяний ярмарок, площа перед Центом Довженка

Резиденція святого Миколая, Центр Довженка, другий поверх, проспект Червоної Калини, 81:

16 грудня з 16.00 до 20.00 год.

17 грудня з 16:00 до 20.00 год.

18 грудня з 16.00 до 20.00 год.

19 грудня з 11.00 до 14.00 год.

18 грудня, 16.30, 18.30 Хорова капела Дударик «Пригоди Святого Миколая», (концертний зал).

22 грудня, 19.00 — музичний проект «Весна» Мар’яна Садовська, Крістіан Томе. Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81 (концертний зал).

25 грудня, 19.00 Назар Савка та гурту Rockoko, концерт «На Різдво» (концертний зал).

31 грудня, 23.00 — зустріч Нового року. Відеопроекція на арт-об’єкт — сцена «Айсберг», виступ колективу «Ягоди» 01:00 год.

7 січня — колядки, 16.00 год — арт-об’єкт — сцена «Айсберг»