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Легіонера «Динамо» здивувала мова спілкування в клубі

Андрій Котенський

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Футболіст київського «Динамо» поляк Томаш Кендзьора не розуміє, чому в клубі більшість спілкується російською мовою і вважає це неприпустимим через війну з Росією, пише Gazeta.ua.

 

«Я розумію українську мову, але розмовляти нею поки не вмію. Сподіваюся з часом спілкуватися й нею. Добре знаю російську мову. Вона не така, як українська, але теж схожа на польську. У «Динамо» всі говорять саме російською. Для мене це дивно. Я ж знаю, яка зараз ситуація між Україною та Росією, а тут всі говорять російською. Напевно, це неприємно для багатьох, хто тут живе. Запитував у своїх партнерів з команди, чому вони не говорять українською. Відповідають, що так уже склалося», — розповів Кендзьора в інтерв’ю програмі «Профутбол».

Як відомо, правий захисник познанського «Леха» Томаш Кендзьора став гравцем «Динамо» у липні 2017-го. З біло-синіми 23-річний поляк підписав контракт на 4 роки.

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