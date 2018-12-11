Депутати затвердили план реалізації стратегії розвитку Львівщини

Львівська обласна рада сьогодні, 11 грудня, під час позачергової сесії затвердила План заходів реалізації Стратегії Львівщини на 2019-2020 роки. Про це повідомляє прес-служба ЛОР.

Ухвалений стратегічний документ слугуватиме для конкретизації цілей та завдань Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року у вигляді каталогу проектних пропозицій, на основі яких напрацьовуватимуться обласні програми, проекти для державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), міжнародної технічної допомоги (МТД), тощо.

Документ охоплює такі стратегічні цілі: «Конкурентоспроможна економіка», «Якість життя», «Відкриті кордони», «Розвинуте село», «Туристична привабливість».

Зауважимо, що ключовими критеріями до відбору проектних ідей були: готовність до реалізації і важливість. Відтак у План заходів реалізації Стратегії Львівщини на 2019-2020 роки увійшли 127проектних ідей на загальну суму 17,76 млрд грн.

Як прогнозується, найбільш перспективними галузями для інвестування в область у 2019 – 2020 рр. буде: альтернативна енергетика, агропромисловий комплекс, харчова індустрія, інфраструктура.

Із Планом заходів реалізації Стратегії Львівщини на 2019-2020 роки можна ознайомитися – тут.