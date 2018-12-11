Декілька вулиць у Шевченківському районі залишились без води: перелік

Сьогодні, 11 грудня, через аварійно-ремонтні роботи у зв’язку з витоком на вул. Інструментальній – вул. Хвильового, без водопостачання будуть декілька вулиць у Шевченківському районі. Про це повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

Перелік:

вул.Господарська – Всі будинки

вул.Інструментальна – Всі будинки

вул.Паньківського С – Всі будинки

вул.Тичини П – Всі будинки

вул.Шполянська – Всі будинки

вул.Мазепи І буд. 4, 6, 8, 10, 12, 14

вул.Замарстинівська буд. 144, 147а, 147, 149, 150

вул.Хвильового М буд. 1б, 1а, 2, 3, 4, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9а, 10, 11а, 11б, 12, 14, 14а, 15а, 17а, 17, 19, 19а, 22, 23

Водопостачання відновиться близько 16:00 год.