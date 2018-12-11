Через заміну водопроводу частина Львова завтра залишиться без водостачання

Завтра проводитимуть заміну аварійної ділянки водопроводу на вулицях Липинського – Окуневського. ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасову відсутність води, пов’язану з виконанням аварійно-відновлювальних робіт. Про це Львівському повідомили у прес-службі мерії міста.

Завтра, 12 грудня, з 9:00 до 18:00 год буде припинено водопостачання в район, обмежений вулицями: Сосюри, Кошиця, Струмок, Окуневського, Липинського, 3, 5, Гранична, Черемхова, Масарика, Петрицького, Пожежників, пр. Чорновола, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, у зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з заміною аварійної ділянки водопроводу на вул. Липинського — вул. Окуневського.