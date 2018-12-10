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Вночі на Личаківській невідомі пошкодили приміщення Альфа-Банку

Юлія Шпак

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У ніч на понеділок у Львові на вулиці Личаківській, 130 невідомі  пошкодили приміщення Альфа-Банку. Про це у Facebook повідомив координатор спільноти Варта-1 Ігор Зінкевич.

 

«Невідомі розбили вікно вхідних дверей та розписали фарбою стіну при вході», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наприкінці листопада у Львові невідомі підпалили два відділення російського Альфа-банку.  Через підпал поліція відкрила кримінал.

Нагадаємо, взимку 2016 року у Львові активісти «ховали» відділення Альфа-банку.

Альфа-банк, який входить до «Альфа-групп» російського бізнесмена Михайла Фрідмана, тривалий час був одним зі спонсорів Alfa Jazz Fest у Львові.

Фото: Ігоря Зінкевича

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