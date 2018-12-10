Українців попереджають про туман

Вранці, 10 грудня, у північних, центральних та південних областях України прогнозують сильний туман. Про це попереджає прес-служба ДСНС.

«За даними УкрГідрометцентру, вранці 10 грудня у північних, центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м», – йдеться у повідомленні.

У західних областях прогнозують дощ та пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах місцями 25-27 м/с.

Повітря 10 грудня по всій території України вдень прогріється від 0 до 2 градусів у центральних та східних областях, на заході до 4-5 градусів та на півдні 4-6 градусів тепла. У Криму очікується 6-8 градусів тепла.

Вже з 12 грудня циклон принесе чергове ускладнення погоди. Відчутне похолодання очікується із 15 грудня.

УП