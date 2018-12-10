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У США собака місяць чекав господарів біля будинку, знищеного лісовою пожежею

Омелян Шевчук

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В американському місті Парадайз собака майже упродовж місяця чекав на господарів, які евакуювалися через лісову каліфорнійську пожежу. У момент евакуації вони не змогли дістатися до будинку, щоб забрати собаку – вогонь поширювався надто швидко, повідомляє Громадське.

 

Андреа Гейлорд не змогла через пожежу забрати двох своїх собак — Медісона та Мігеля.

Після евакуації жінка зв’язалася з організацією захисту тварин K9 Paw Print Rescue та пропросила дізнатися щось про своїх собак. Обидві собаки вижили.

Волонтерка рятувальної організації Шейла Салліван досить швидко знайшла Мігеля — він був у притулку в іншому місті. Медісона вона періодично помічала в каньйоні, проте він нікого до себе не підпускав. Вона залишала йому їжу з водою біля згорілого будинку з надією, що він повернеться. Також Шейла залишала біля будинку речі, які нагадували запах власниці собаки Андреа.

Коли в Парадайзі скасували указ про евакуацію, Андреа Гейлорд змогла повернутися. Приїхавши в місто 7 грудня, вона побачила, що Медісон сидів на місці зруйнуваного пожежею будинку.

Жінку переповнювала радість, коли вона побачила, що Медісон на неї чекає.

Організація K9 Paw Print Rescue, описуючи ситуацію Медісона, додала — «Ніколи не здавайтеся!»

Як зазначає The Washington Post, від так званої Camp Fire загинули щонайменше 85 людей.

Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнули лісові пожежі, вогонь почав швидко поширюватись через сильний вітер та суху погоду.

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