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Тарифи на опалення для населення зростуть з 1 січня

Андрій Котенський

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифів на тепло для 18 із 26 запланованих постачальників. Про це повідомила глава НКРЕКП Оксана Кривенко на своїй сторінці в Facebook.

 

Тарифи інших 8 ліцензіатів будуть розглянуті 11 грудня.

«Тарифи розглядалися за зверненням ліцензіата, після проведення відкритих обговорень на місцях за участю органів місцевої влади і суспільства», – повідомила Кривенко.

Глава комісії запевнила, що середній відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу – 23,5%. Нові тарифи мають набути чинності з 1 січня.

«У той же час для споживачів бюджетної сфери нам вдалося знизити тарифи до 22%», – зазначила Кривенко.

Згідно з інфографікою, в середньому тариф для населення зросте на 12%-24%. А для КП «Коменергосервіс» з Дніпропетровської області тариф знизиться на 2%.

Голова НКРЕКП також зазначила, що вартість електричної енергії для населення залишиться незмінною.

Як відомо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевняв, що через підвищення ціни на газ на 23% тарифи на тепло можуть зрости не більш, ніж на 16%.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Економічна правда

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