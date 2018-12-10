ОСТАННІ НОВИНИ

На маршрут №28 до Рудного запустять великі автобуси

Андрій Котенський

|

На маршрут №28, що курсує від Варшавської до Рудного, запустять автобуси великого класу. Про це повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, повідомляє Tvoemisto.

 

«Він буде курсувати від Варшавської через Зимну воду та до кінцевої Народний дім в Рудному. Нинішній маршрут змінювати не будуть», – сказав Андрій Білий.

Крім цього, у Рудному працюватиме шатл-бас із одним автобусом середньої місткості та пересадковим квитком, який курсуватиме від Старого Рудного по вулицях Огієнка, Грушевського та кільцевій й до Народного дому, де пасажири зможуть пересісти на автобус №28. Схожа схема уже працює у Винниках.

На 28-му маршруті курсуватимуть 18 великих автобусів МАЗ та Електрон. Його обслуговуватиме, як і раніше, комунальне АТП-1. Нині на цьому маршруті курсують автобуси середньої місткості «Атаман» та «Богдан».

Як відомо АТП-1 вже запустило великі автобуси до Винників, Брюховичів та Рясного. Також великі на автобуси планують замінити середні, що курсують на маршрутах №40, №45 та №50.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...