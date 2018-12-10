На маршрут №28 до Рудного запустять великі автобуси

На маршрут №28, що курсує від Варшавської до Рудного, запустять автобуси великого класу. Про це повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, повідомляє Tvoemisto.

«Він буде курсувати від Варшавської через Зимну воду та до кінцевої Народний дім в Рудному. Нинішній маршрут змінювати не будуть», – сказав Андрій Білий.

Крім цього, у Рудному працюватиме шатл-бас із одним автобусом середньої місткості та пересадковим квитком, який курсуватиме від Старого Рудного по вулицях Огієнка, Грушевського та кільцевій й до Народного дому, де пасажири зможуть пересісти на автобус №28. Схожа схема уже працює у Винниках.

На 28-му маршруті курсуватимуть 18 великих автобусів МАЗ та Електрон. Його обслуговуватиме, як і раніше, комунальне АТП-1. Нині на цьому маршруті курсують автобуси середньої місткості «Атаман» та «Богдан».

Як відомо АТП-1 вже запустило великі автобуси до Винників, Брюховичів та Рясного. Також великі на автобуси планують замінити середні, що курсують на маршрутах №40, №45 та №50.