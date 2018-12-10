«Дударик» розпочав благодійний марафон «Коляда за Життя» для допомоги 4-річній Соломійці

Хорова капела «Дударик» розпочинає щорічний благодійний марафон «Коляда за Життя». Минулого року хор збирав гроші на лікування 5-річного Олеся Патера (який, до слова, вже пройшов дві успішні операції), а зараз шукають кошти для 4-річної Соломійки Лозинської, доньки соліста «Дударика».
«Моя 4-річна донечка потребує термінової операції, яка запланована на 23 січня 2019 року у клініці м. Бонн, Німеччина. Вартість операції є непосильною для нашої сім’ї і складає 25 000 євро! Просимо усіх небайдужих людей, артистів та музикантів доєднатися до порятунку і стати Святим Миколаєм для нашої донечки Соломійки», – написав на сторінці марафону у Facebook батько дівчинки Назар Лозинський.
Щоб долучитись до благодійного марафону, потрібно:
1) зняти відео зі своїм виконанням різдвяної коляди і поширити його у групі марафону – https://www.facebook.com/groups/1966415336783171/;
2) перерахувати благодійну допомогу на картку мами Христини Лозинської:
Реквізити для допомоги
Картка ПриватБанку
5168 7556 2751 9701
Христина Лозинська
(мама Соломійки)
3) передати різдвяний виклик наступним 3 учасникам, позначивши їх у своєму дописі.
Соломія Григор'єва