«Дударик» розпочав благодійний марафон «Коляда за Життя» для допомоги 4-річній Соломійці

Хорова капела «Дударик» розпочинає щорічний благодійний марафон «Коляда за Життя». Минулого року хор збирав гроші на лікування 5-річного Олеся Патера (який, до слова, вже пройшов дві успішні операції), а зараз шукають кошти для 4-річної Соломійки Лозинської, доньки соліста «Дударика».

«Моя 4-річна донечка потребує термінової операції, яка запланована на 23 січня 2019 року у клініці м. Бонн, Німеччина. Вартість операції є непосильною для нашої сім’ї і складає 25 000 євро! Просимо усіх небайдужих людей, артистів та музикантів доєднатися до порятунку і стати Святим Миколаєм для нашої донечки Соломійки», – написав на сторінці марафону у Facebook батько дівчинки Назар Лозинський.