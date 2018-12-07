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Ціни на бензин продовжують знижуватися

Омелян Шевчук

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З 6 на 7 грудня роздрібні ціни на бензин і дизпальне в Україні продовжили знижуватися, переважно в регіональних мережах АЗС. Про це повідомляє enkorr.

 

Середні ціни по країні опустилися на 6-8 коп/л, повідомили в «Консалтинговій групі А-95» з посиланням на дані моніторингу роздрібного ринку.

Столична мережа KLO опустила ціни на бензини на 50 коп/л і на 20 коп/л на дизельне пальне. Представлена ​​в східних областях мережа “Паралель” знизила ціни на все пальне на 33 коп/л.

«Автопорт» знизив ціни на ДП і А-95 на 50 коп/л, а на А-92 – на 1,5 грн/л. Пальне подешевшало і в полтавській мережі «Надія», кіровоградській «Рур Груп».

Також ціни продовжують знижуватися в загальнонаціональних мережах.

У мережі “БРСМ-Нафта” пальне подешевшало на 20-40 коп/л, на станціях Sun Oil – на 26-44 коп/л, Chipo знизила ціни на бензини і ДП на 50 коп/л, Socar – на 40 коп/л , Shell – на 10-20 коп/л.

Напередодні вартість бензину і дизельного палива в мережах ОККО і WOG зменшилася на 50 коп/л, днем ​​раніше на 1 грн/л ціни знизив “Приват”.

В «А-95» очікують, що до кінця поточного року ціни на бензин і ДП опустяться нижче 30 грн/л.

ЕП

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