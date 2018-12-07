Синоптики попереджають про погіршення погодних умов

До кінця доби 7 грудня, та вночі і вранці 8 грудня синоптики прогнозують місцями сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Так, 8 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом опади, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3 — 5° тепла.

Усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.