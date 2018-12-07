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Особливості пошиття сучасного спецодягу

Омелян Шевчук

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Спецодяг призначений для захисту від впливу зовнішніх факторів, що становлять загрозу самопочуттю і здоров’ю персоналу.

 

При розробці нових моделей необхідно знати захисні функції, виконання яких буде пріоритетним завданням під час експлуатації виробів. Залежно від умов праці та характеру негативного оточення, для пошиття спецодягу компанія OZON використовує різні види тканин:

  • натуральні;
  • синтетичні;
  • напівсинтетичні;
  • спеціальні;
  • підкладкові.

Економічність спецодягу

При плануванні та розробці конструкції майбутніх моделей важливо враховувати їх економічність, тому що витрати на придбання та використання спецодягу є складовою частиною собівартості продукції, яку виробляє підприємство. Під економічністю потрібно розуміти технічно обґрунтовані параметри довжини і ширини готових виробів, оптимальні за своїми розмірами і геометрії налокітники, наколінники, різного виду накладки і інші конструктивні елементи, призначені для створення необхідного рівня захисту.

Важливість зовнішніх умов

Часто визначальним моментом є географія регіонів, в яких буде використовуватися спецодяг. Львівська, Київська, Херсонська і інші області України мають різні параметри за середньою температурою довкілля і кількістю опадів, тому при плануванні виробництва і поставок робочого одягу важливо розуміти ці особливості і враховувати в побудові логістичних схем.
Грамотне проектування спецодягу є не тільки творчим, але і складним процесом, що вимагає глибоких знань і великого практичного досвіду. Тому при замовленні нових моделей і фасонів краще всього орієнтуватися на перевірених виробників, якість продукції яких підтверджена широким асортиментом представлених виробів і роками успішної роботи.

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