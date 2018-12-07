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Львівські митники викрили оборудку на 2 млн грн

Дарина Смеречанська

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Працівники Львівської митниці ДФС викрили оборудку із ввезенням витяжних шаф вартістю майже 2 мільйони гривень. Про це Львівському повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

Так, у пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» смугою руху «червоний коридор» заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. Згідно з товаросупровідними документами, поданими до митного контролю, в автомобілі перевозили витяжні шафи вартістю майже 13 тис. євро з Естонії на адресу приватного підприємства в Одесі.

З метою з’ясування всіх обставин здійснення цієї поставки товару в Україну працівники управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Львівської митниці ДФС скерували низку запитів, за відповідями на які встановлено, що насправді товар завантажено в компанії-виробника на території Республіки Польщі, його вартість – майже 55 тис. євро. А одержувачем товару є фірма в Німеччині. Також, згідно з поясненням водія, транспортний засіб за межі території Республіки Польщі не виїжджав. На виклик митниці для надання пояснень щодо цієї операції керівник одеського підприємства не з’явився.

Отже, керівник приватного підприємства з Одеси намагався перемістити через митний кордон України товар з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві відомості щодо ціни та вартості товару.
Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

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