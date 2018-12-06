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Завдяки українському воїну Україна стала творцем, а не жертвою історії, – Андрій Кіт

Дарина Смеречанська

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«Шостого  грудня Україна відзначає День Збройних сил. Сьогодні наша країна переживає складний період своєї історії, в якому саме армія відіграє ключову роль не лише з точки безпеки і захисту, а з точки політичної ваги України на світовій арені», – зазначив у коментарі народний депутат від Стрийщини та Жидачівщини Андрій Кіт.

 

«2014 рік став переломним для кожного українця у розумінні значення армії для існування незалежної Української держави. Зруйноване ворожою агентурою, залишене без засобів існування, українське військо виявило сильний дух і волю, стало на охороні української землі і сотворило справжнє диво зупинивши ворожу російську армію, другу за своєю потугою у світі», – додав парламентар.

«Переміг дух українського воїна, який демонстрував чудеса звитяги українського козацтва, вояків Холодноярської республіки, Січового стрілецтва, Української повстанської армії. Цей дух присутній у сучасному війську. Український військовий — це людина, яка змінює історію, всупереч обставинам. Про таких людей Євген Коновалець сказав: “У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору: або бути творцями, або жертвами історії”. Український воїн є творцем історії. Українська армія сьогодні — це постійний рух на оновлення, зміцнення та розвиток у непростих умовах воєнного часу.

Сьогодні, кожен з нас віддає шану українському війську. Кожен з нас має надати усю можливу допомогу на підтримку армії і пам’ятати настанову іншого великого українця, Митрополита Андрея Шептицького, котрий у буремні роки Другої світової війни сказав: “Немає майже ціни, яку не треба було б дати за створення Української армії”. Ці слова важливі не лише під час війни, але й у мирний час, бо у минулому та сучасному світі поважають сильного. Того, хто здатний захистити себе. Основою ж сили кожної незалежної держави є її військо. Тож завдання кожного справжнього патріота полягає у посиленні і зміцненні українського війська.

Сьогодні ми щиро вітаємо наших військових. Хай Господь дарує нашим воїнам сили та здоров’я, береже їхнє життя. Хай українське військо завжди супроводжує перемога і кожен день наближає нас до миру в Україні», – наголосив Андрій Кіт.

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