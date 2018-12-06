Які вулиці Львова залишились без води: перелік

Сьогодні, 6 грудня, декілька вулиць у Шевченківському та Франківському районах залишились без води. Про це повідомляє ЛМКП «Львівводоканал».

Окрім цього, з 12:00 год до 16:00 год припинено водопостачання на вулицях: Тунельна, Варшавська, Панча, Винниця, Ю. Липи, Малоголосківська, Загули, Зимова верхня, Зимова нижня, Рільнича, Ждахи, Кошиця, Сосюри, Чорновола (частково) та прилеглі у зв’язку з ліквідацією витоку на вулиці Тунельна,16.

Також у зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з заміною аварійної ділянки водопроводу діаметром 400 мм по вул. вул. Наукова — Симоненка, сьогодні з 09.00 год. до 20.00 год. призупинено водопостачання в район обмежений вулицями: Кн. Ольги, 114, 116, Наукова, 44 — 116, 9 — 57, В. Великого, 81, 117 — 125, Кульпарківська, 117 — 125, Пулюя, Трускавецька, Симоненка.