У гуртожиток нового зразка у Старичах заселилися перші військовослужбовці

У гуртожиток нового зразка для військових у селі Старичі Яворівського району заселили перших військовослужбовців. Про це у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко.

«Вітаю 125 військових і одного кота з новосіллям! Гуртожиток нового зразка для військових у Старичах – заселений. І таких по всій Україні буде 184. Всього у Старичах на Львівщині побудовано 8 гуртожитків, в яких проживатимуть близько тисячі наших захисників», – написав Глава держави.

Військове містечко «Старичі» складатиметься з: 8 двоповерхових гуртожитків (кожен розрахований на 125 осіб); 2 чотириповерхових гуртожитків для сержантського складу (на 53 кімнати); багатоповерхового житлового будинку (на 64 квартири); 2 чотириповерхових гуртожитків (кожен розрахований на 254 людини); чотириповерхової казарми (на 800 ліжкомісць); 3 одноповерхових казарм (на 300 ліжкомісць кожна).

Вартість будівництва одного 2-поверхового гуртожитку становить близько 15 млн грн, 4-поверхового гуртожитку – орієнтовно 40 млн грн.

Фото: Facebook-сторінка Петра Порошенка