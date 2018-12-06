У Бориславі сьогодні-завтра прощатимуться з учасником АТО Михайлом Юркевичем

Сьогодні, 6 грудня, у Бориславі відбудеться парастас за 33-річним учасником АТО Михайлом Юркевичем, який передчасно помер. Про це повідомляє Бориславська міська рада.

«Нині о 18:00 год. в каплиці, що знаходиться на території Дрогобицької міської лікарні, що по вул. Шептицького, відбудеться парастас за передчасно померлим військовим, воїном АТО, бориславцем Михайлом Юркевичем. Для доїзду до каплиці з Борислава організовано автотранспорт, який виїжджатиме о 17:00 з площі Івана Франка», – йдеться у повідомленні.

Чин похорону відбудеться завтра, 07 грудня, о 13:00 год.