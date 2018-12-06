Ігор Васюник про потяги Kyiv Boryspil Express: «Перефарбувати дизелі і нанести логотип УЗ, – ще не означає, що вони технічно справні»

10-річні дизельні рейкові автобуси, що зняли із приміських рейсів у Полтавській та Сумській областях, і які тепер курсують на маршруті Kyiv Boryspil Express, є у технічно незадовільному стані. Більше того, є ще одна проблема: затримка вантажних потягів, шлях яким «перерізає» цей експрес. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Ігор Васюник.

Говорячи про незадовільний технічний стан потягів, нардеп зауважив, що на маршрут випустили 10-річні дизельні рейкові автобуси Pesa моделі 620М, які зняли із приміських рейсів у Полтавській та Сумській областях. «Але перефарбувати і нанести оновлений логотип УЗ – ще не означає, що вони технічно справні», – резюмував він.

При цьому він додав, що 90% маршруту, яким зараз їздять дизельні поїзди Kyiv Boryspil Express, – це електрифіковані ділянки колії, а лише 4 км – неелектрифіковані (у зв’язку із обмеженнями електрифікації в районі обслуговування аеропорту). Відтак Ігор Васюник наголосив, що дизельні рейкові автобуси, насправді, істотно збільшують собівартість перевезень та є економічно невигідним.

«Чи не доцільно було купити гібридні електропоїзди, які на електрифікованих ділянках рухаються за рахунок живлення від контактної мережі, а на неелектрифікованій ділянці від дизель-генератора? Такі електропоїзди виготовляють компанії Stadler, Bombardier, Siemens та успішно експлуатуються французькими та італійськими залізницями. В свою чергу, Stadler та Siemens вже мають досвід виробництва та експлуатації електропоїздів на колії шириною 1520 мм. Ці компанію можуть в стислі строки виготовити рухомий склад в необхідній комплектації для Kyiv Boryspil Express», – зазначив нардеп.

Але головна проблема, за словами Ігоря Васюника, полягає в тому, що «Укрзалізниця» через брак фінансів не в змозі придбати новий рухомий склад:

«Такі проекти як Kyiv Boryspil Express мають в першу чергу соціальне значення, як правило, не розраховані на отримання прибутків та здебільшого є збитковими для оператора залізниці. Відтак фінансуються такі проекти за рахунок державних коштів та муніципальних бюджетів».

Також нардеп окреслив ще одну проблему експресу: його маршрут проходить через «ріжучий» маршрут Київ-Полтава та тимчасово блокує рух по зустрічній колії. Через це, як наголошує Ігор Васюник, вже зараз є велика затримка в русі вантажних потягів, що неминуче нанесе збитки як для вантажовідправників, так і для залізниці.

«Виходом із вказаної ситуації може бути будівництво естакади над головною ділянкою колії за рахунок коштів державного бюджету. Проходження поїзду через естакаду, дозволить суттєво збільшити кількість рейсів експресу та відповідно скоротити інтервал руху до 20-30 хв, а це вже створює стабільний попит на експрес.

Також доцільно активізувати роботу із підвищення доступності експресу для пасажирів. В цьому напрямку необхідно облаштувати зупинку поїздів на залізничному зупинному пункті Видубичі, що фактично з’єднає поїзд зі столичним метрополітеном та маршрутами наземного транспорту.

Крім цього, додаткові зупинки на залізничних зупиночних пунктах Протасів Яр (вул. Федорова та Протасів Яр, НСК «Олімпійський») та Лівий берег (район Березняків та Позняків) зробить експрес більш зручним для киян та гостей столиці», – зазначив Ігор Васюник.

І резюмував, що Kyiv Boryspil Express може стати прикладом успішної реалізації інфраструктурного проекту для міста Києва та України в цілому. Для цього, як він наголосив, виконавча влада має подбати про належне фінансування проекту, а «Укрзалізниця» повинна врешті зрозуміти що для компанії головне клієнтоорієнтованість.