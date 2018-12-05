Завтра частина Франківського району буде без води

Завтра, 6 грудня, з 09.00 год. до 20.00 год. буде призупинено водопостачання до кількох вулиць Франківського району. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на ЛМКП «Львівводоканал».

У зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з заміною аварійної ділянки водопроводу діаметром 400 мм по вул. вул. Наукова — Симоненка, завтра буде призупинено водопостачання в район обмежений вулицями: Кн. Ольги, 114, 116, Наукова, 44 — 116, 9 — 57, В. Великого, 81, 117 — 125, Кульпарківська, 117 — 125, Пулюя, Трускавецька, Симоненка.