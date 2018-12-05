У найближчі дні в Україні похолодає

В Україну найближчої доби, 6 грудня, з північного заходу Європи переміститься порція прохолоднішого повітря, тому температура трішки знизиться, переважно вночі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Укргідрометцентр.

Погоду західної частини країни визначатиме поле підвищеного тиску, решти території – атмосферний фронт.

У східних регіонах, а вночі і в північних та центральних областях прогнозується невеликий мокрий сніг, на сході – з дощем, на решті території – без істотних опадів. Уночі та вранці в центральних, південних і східних областях місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північно-західний (у східних областях – східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

В Україні 7 грудня в західних областях очікується невеликий мокрий сніг із дощем, місцями ожеледь, у східних областях місцями слабкий сніг; на решті території країни без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 4-9°, на крайньому заході 1-6° морозу; вдень 0-5° морозу, в західних і південних областях від 2° морозу до 3° тепла.