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Помер 33-річний учасник АТО з Борислава

Юлія Шпак

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Вчора, 4 грудня, передчасно помер 33-річний учасник АТО Михайло Юркевич із Борислава. Про це у Facebook повідомляє Бориславська міська рада.

 

Михайло Юркевич народився 12 листопада 1985 р. в м. Бориславі, виховувався в Бориславському дитячому будинку «Оріана». Був щирим, доброзичливим, чуйним.

З 2013 року – активний учасник революційного Майдану. З перших днів українсько-російської війни боронив кордони України в зоні проведення антитерористичної операції як солдат батальйону оперативного призначення Національної гвардії України ім. Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.
Помер 4 грудня 2018 року.

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