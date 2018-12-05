Помер 33-річний учасник АТО з Борислава

Вчора, 4 грудня, передчасно помер 33-річний учасник АТО Михайло Юркевич із Борислава. Про це у Facebook повідомляє Бориславська міська рада.

Михайло Юркевич народився 12 листопада 1985 р. в м. Бориславі, виховувався в Бориславському дитячому будинку «Оріана». Був щирим, доброзичливим, чуйним.

З 2013 року – активний учасник революційного Майдану. З перших днів українсько-російської війни боронив кордони України в зоні проведення антитерористичної операції як солдат батальйону оперативного призначення Національної гвардії України ім. Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

Помер 4 грудня 2018 року.