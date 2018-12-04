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Вбивство поліцейських в Княжичах: підозрюваному дали керівну посаду

Омелян Шевчук

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Екс-начальник карного розшуку Києва Леонід Курята, підозрюваний в організації умисного вбивства поліцейських у Княжичах та перевищенні службових повноважень, очолив поліцію прифронтового міста Бахмут на Донеччині. Про це повідомляє УП із посиланням на «Слідство.Інфо».

 

Курята офіційно призначили на цю посаду 15 листопада.

«Враховуючи, що Курята Л.Л.  має значний досвід роботи, у тому числі й на оперативних та керівних посадах, у Національній поліції прийнято рішення про призначення його […] на посаду начальника Бахмутського відділу поліції», – йдеться у відповіді поліції на запит розслідувального проекту.

Як повідомлялося, Курята керував спецоперацією 4 грудня 2016 року у Княжичах, де внаслідок перестрілки загинули п’ятеро правоохоронців.

У січні 2017 року Куряту звільнили після службового розслідування.

У серпні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах, зокрема, і Куряту.

У вересні 2017 року Печерський райсуд Києва обрав Куряті запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Курята оскаржив своє звільнення, і в грудні 2017-го суд поновив його на посаді начальника карного розшуку Головного управління Нацполіції в Києві.

А в січні 2018 року суд відпустив Куряту з-під домашнього арешту.

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