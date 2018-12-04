Українських військових закликали відключати геолокацію в телефоні

Командування сил спеціальних операцій Збройних сил України закликає військових відключати геолокацію в телефоні.

«Шановні військові селфери! Пам’ятайте, що гарна світлина не варта вашого життя, життя друзів, рідних та близьких. Якщо не можете втриматись без фото, принаймні вимикайте геолокацію», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, завдяки даним геолокації противник отримує місцезнаходження об’єкта по витікаючому від нього радіосигналу, а відтак може нанести точного удару для знищення.