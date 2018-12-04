У справі Гандзюк оголосили підозру ще одному чоловіку

У справі щодо вбивства активістки й радниці голови Херсонської міської ради Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко, передає «Громадське».

Новим підозрюваним є громадянин на прізвище Левін (імені генпрокурор не назвав).

За словами Луценка, Левін раніше вже був засуджений разом з батьком, його батько отримав довічний термін, а син — 15 років. Його звинуватили в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

«Загальна кількість доведених убивств — 15 чоловік. Незважаючи на це, Левін достроково вийшов за законом Савченко, але в нас є підозри, чи це було обгрунтовано», — наголосив генпрокурор.

За версією слідства, саме Левін був ключовою фігурою в організації нападу на Гандзюк.

Левін виїхав з України в день, коли поліція затримала перших підозрюваних у справі, сказав Луценко.

«Ми робимо все, щоб затримати його за міжнародними дорученнями. Але його відсутність не вплине на подальше слідство, яке близьке до юридичного доказу діяльності замовника. На сьогодні зійшлися всі розумні версії (щодо замовника убивства – ред.): ми бачимо мотив, який об’єднує і помічника народного депутата, і кримінального авторитета», — сказав генпрокурор.

У розслідуванні «Української служби швидких новин» ідеться, що справжє ім’я Левіна — Олексій Москаленко. Його своїм близьким другом називає депутат Херсонської ОДА Микола Ставицький з «Радикальної партії Олега Ляшка» — «Левін» був його помічником.

За інформацією видання, «Левін» був членом угрупування, яке незаконно вирубувало на Херсонщині ліс (до неї ж входив екс-помічник народного депутата Паламарчука Ігор Павловський, якому вже оголосили підозру).

«Левін», ідеться в розслідуванні, був залучений до «банди» через свого батька, з яким відсидів за співучасть в убивствах.

За словами керівника союзу ветеранів АТО та волонтерів Олешківського району та лідера групи «Кордон» Олександра Цегельника, саме «Левін» забезпечував силове прикриття голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Напередодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників та організаторів убивства Гандзюк.

Як відомо, 31 липня у Херсоні біля під’їзду чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Катерина Гандзюк потрапила до реанімаційного відділення. 4 листопада Катерина Гандзюк померла у лікарні.