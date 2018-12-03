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Завтра у Львові прогнозують до 5 градусів тепла

Юлія Шпак

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Завтра, 4 грудня, у Львові синоптики обіцяють до п’яти градусів тепла, а також вдень прогнозують дощ. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

Так 4 грудня у Львові буде хмарно, часом дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 0 — 2° тепла, вдень 3 — 5° тепла.

Усіх водіїв та пішоходів закликають бути обережними. Зокрема, водіям рекомендують обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Пішоходам — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

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