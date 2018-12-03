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В Україну йде потепління

Омелян Шевчук

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Від сьогодні в Україні потеплішає. Тепле повітря прийде зі заходу і вже до вівторка потепління відчуватиметься на всій території країни, повідомляє Укргідрометцентр.

 

Сьогоднішній день в Україні буде без опадів. Лише у західних областях можливі невеликі дощі.

Температура вночі у центральних і східних областях 12-15° морозу, вдень 0-5° морозу; в західних і південних областях вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У вівторок, 4 грудня, синоптики прогнозують у західних областях дощ і від 2 до 5 градусів тепла. Ще тепліше буде на півдні, до 7 градусів тепла. Натомість на сході денна температура не перевищуватиме 0 градусів.

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