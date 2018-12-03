В Угорщині українського футболіста хочуть оштрафувати за патріотичну футболку

Український футболіст Юрій Габовда в Угорщині одягнув патріотичну футболку, за що його можуть оштрафувати, повідомляє Tribuna.

29-річний Габовда виступає за угорський «Халадаш». Раніше – за «Карпати», «Кривбас», «Таврію», мінське «Динамо» та «Рух». У вчорашньому матчі проти ДВТК він забив свій перший м’яч в чемпіонаті.

Після гри Юрій скинув футболку – під нею була інша з написом «Pray for Ukraine» (Молись за Україну – ред..).

«Перед матчем мені сказали, що місцева федерація оштрафує, якщо надягну таку футболку. Але мені байдуже на той штраф. Я дуже переживаю і молюся за Україну. Зараз на телебаченні в аналітичній програмі обговорюють цей надпис. Схоже, таки буде штраф.

Чому не показав футболку після забитого м’яча? Після голу не міг ризикувати, бо отримав би жовту. А я захисник, який повинен завжди грати жорстко. Тим більше в грі за очки», – пояснив Габовда.