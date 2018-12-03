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Український паспорт піднявся у рейтингу «сили» паспортів світу

Андрій Котенський

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У рейтингу «найсильніших» паспортів світу Україна посідає 28-ме місце. Українські громадяни можуть відвідувати 131 світову державу без візи (89 країн – без віз, у 42 країнах візу ставлять по приїзду). Про це йдеться у рейтингу Global Passport Power Rank 2018 від порталу Passport Index.

 

Перше місце у рейтингу посів паспорт Об’єднаних Арабських Еміратів – можливість в’їзду без віз у 167 країн. На другому місці – Німеччина і Сінгапур – з паспортами цих країн можна відвідати без віз 166 країн.

Третю сходинку рейтингу поділили Данія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Південна Корея і США, з паспортами яких можна відвідати без віз 165 країн.

Останнє місце в рейтингу від Passport Index посів Афганістан, паспорт якого дає можливість безвізового в’їзду в 29 країн.

Рейтинг Passport Index оцінює паспорти 193 країн, які входять до складу ООН і офіційні документи 6 територій: Ватикану, Косово, Гонконгу, Палестинської автономії, Тайваню і Макао.

«Території, приєднані до інших країн, такі як острів Норфолк (Австралія), Французька Полінезія (Франція), Британські Віргінські острови (Велика Британія) і т.д., які не видають свої власні паспорти, виключаються з рейтингу і не вважаються пунктами призначення», – зазначають в Passport Index.

Минулого року український паспорт посів 32-ге місце (119 країн без віз).

УП

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