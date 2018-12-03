«Свято Миколая для хвостиків»: львів’ян запрошують долучитися до благодійної акції, аби допомогти чотирилапим

Львів’ян запрошують долучитися до акції «Свято Миколая для хвостиків», під час якої збиратимуть речі для потребуючих тварин нашого міста. Про це у Facebook повідомляють організатори.
«Цієї зими Святий Миколай завітає не тільки до діток, а й до потребуючих тваринок нашого міста. Хоче стати помічником Миколая? Допоможи дідусю зібрати подарунки для котиків та собачок у притулках», – повідомляють організатори.
Якщо ви вирішили стати помічником Миколая, то можете придбати один або декілька подарунків зі списку:
- корм сухий/вологий для собак
- корм сухий/вологий для котів
- крупи
- антигельмінтні засоби (для собак та для котів)
- засоби для обробки від бліх/кліщів (для собак та для котів)
- повідки та ошийники
- лежаки
- лотки для котів
- наповнювачі для кошачих туалетів
- іграшки (для собак та котів)
- переноски
Зазначається, що помічнички Миколая проводять збір подарунків за адресою вул. Стрийська, 29 (Центр Шептицького, 2-ий поверх). Подарунки для чотирилапих можна приносити:
- Пн-Пт : 9.00 -22.00,
- Сб-Нд : 12.00-17.00
Збір триватиме до 16 грудня.
За більш детальною інформацією слід звертатися за телефонами: 0979301558 (Олена) або 0970311234 (Ірина).
Сторінку акції у Facebook, можна переглянути тут.
Фото: організторів
Юлія Шпак