«Свято Миколая для хвостиків»: львів’ян запрошують долучитися до благодійної акції, аби допомогти чотирилапим

Львів’ян запрошують долучитися до акції «Свято Миколая для хвостиків», під час якої збиратимуть речі для потребуючих тварин нашого міста. Про це у Facebook повідомляють організатори.

«Цієї зими Святий Миколай завітає не тільки до діток, а й до потребуючих тваринок нашого міста. Хоче стати помічником Миколая? Допоможи дідусю зібрати подарунки для котиків та собачок у притулках», – повідомляють організатори.

Якщо ви вирішили стати помічником Миколая, то можете придбати один або декілька подарунків зі списку:

корм сухий/вологий для собак

корм сухий/вологий для котів

крупи

антигельмінтні засоби (для собак та для котів)

засоби для обробки від бліх/кліщів (для собак та для котів)

повідки та ошийники

лежаки

лотки для котів

наповнювачі для кошачих туалетів

іграшки (для собак та котів)

переноски

Зазначається, що помічнички Миколая проводять збір подарунків за адресою вул. Стрийська, 29 (Центр Шептицького, 2-ий поверх). Подарунки для чотирилапих можна приносити:

Пн-Пт : 9.00 -22.00,

Сб-Нд : 12.00-17.00

Збір триватиме до 16 грудня.

За більш детальною інформацією слід звертатися за телефонами: 0979301558 (Олена) або 0970311234 (Ірина).

Сторінку акції у Facebook, можна переглянути тут.

Фото: організторів