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«Свято Миколая для хвостиків»: львів’ян запрошують долучитися до благодійної акції, аби допомогти чотирилапим

Юлія Шпак

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Львів’ян запрошують долучитися до акції «Свято Миколая для хвостиків», під час якої збиратимуть речі для потребуючих тварин нашого міста. Про це у Facebook повідомляють організатори.

 

«Цієї зими Святий Миколай завітає не тільки до діток, а й до потребуючих тваринок нашого міста. Хоче стати помічником Миколая? Допоможи дідусю зібрати подарунки для котиків та собачок у притулках», – повідомляють організатори.

Якщо ви вирішили стати помічником Миколая, то можете придбати один або декілька подарунків зі списку:

  • корм сухий/вологий для собак
  • корм сухий/вологий для котів
  • крупи
  • антигельмінтні засоби (для собак та для котів)
  • засоби для обробки від бліх/кліщів (для собак та для котів)
  • повідки та ошийники
  • лежаки
  • лотки для котів
  • наповнювачі для кошачих туалетів
  • іграшки (для собак та котів)
  • переноски

Зазначається, що помічнички Миколая проводять збір подарунків за адресою вул. Стрийська, 29 (Центр Шептицького, 2-ий поверх). Подарунки для чотирилапих можна приносити:

  • Пн-Пт : 9.00 -22.00,
  • Сб-Нд : 12.00-17.00

Збір триватиме до 16 грудня.

За більш детальною інформацією слід звертатися за телефонами: 0979301558 (Олена) або 0970311234 (Ірина).

Сторінку акції у Facebook, можна переглянути тут.

Фото: організторів

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