Сьогодні «АТП-1» отримає ще 10 автобусів Електрон

У понеділок, 3 грудня, ЛК «АТП-1» має отримати ще 10 автобусів Електрон. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили у ЛК «АТП-1», усі документи на отримання ще 10 нових, низькопідлогових автобусів Електрон підписані. У понеділок, 3 грудня, підприємство очікує доправлення автобусів на територію АТП.

«Станом на сьогодні ми маємо 89 нових МАЗів і 5 Електронів. Очікуємо в понеділок фізично отримати ще 10 Електронів, оскільки усі документи на їх отримання уже підписані», — повідомила Ірина Рєвунова, речниця ЛК «АТП-1».

Нагадаємо, цього року Львів має отримати 150 нових низькопідлогових автобусів, довжиною 12 м відповідно до підписаної угоду ЛК «АТП-1» з АБ «Укргазбанк» на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу: 100 автобусів МАЗ і 50 «Електрон».

Також цього року ЛКП «Львівелектротранс» отримало 30 трамваїв із Берліну. Поки що, німецькі вагони курсують лише на трамвайному маршруті № 3, згодом виїдуть також на маршрут № 6. Наступного року підприємство очікує отримати 50 нових тролейбусів, тендер на які відбувся цього року.