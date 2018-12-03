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На Львівщині планують відкрити два кризових центри для жертв домашнього насильства

Юлія Шпак

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У Червонограді та Трускавці планують створити два кризових центри для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

 

«Між Львівської облдержадміністрацією та Фондом ООН у галузі народонаселення у 2018 році підписано Меморандум, що передбачає фінансову підтримку Фонду у створенні на території Львівщини кризових центрів для жертв домашнього насильства. Зі сторони Львівської області виконано всі умови і зобов’язання щодо підготовки реалізації проекту», – розповіла директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк.

Після того, як притулки запрацюють, їх на утримання візьмуть органи місцевої влади. Наразі триває процедура погодження фінансування з фонду ООН для того, аби можна було розпочати ремонті роботи у знайдених приміщеннях.

У таких кризових центрах надаватимуть соціально-психологічну, медичну, юридичну допомогу тощо.

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