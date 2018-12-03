Митники відкрили консультаційний пункт з розмитнення авто на «євробляхах»

З ініціативи громадських організацій у приміщені громадської приймальні Львівської митниці ДФС буде працювати консультаційний пункт для громадян, які хочуть розмитнити свої авто на «євробляхах». Про це львівському порталу повідомили у ДФС у Львівській області.
Консультації з питань змін, внесених Законами України № 2611-VIII і № 2612-VIII, про зниження акцизу на легкові транспортні засоби, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням авто на іноземній реєстрації будуть надавати представники громадських організацій. У разі виникнення складних чи неоднорідних питань їм допомагатимуть працівники митниці.
Режим роботи:
З понеділка по п’ятницю з 09.00 до 18.00 год., у вівторок з 11.00 до 18.00;
перерва – з 13.00 до 14.00 год.
Адреса консультаційного пункту: м. Львів, вул. Костюшка, 1.