ФК «Львів» зіграв внічию з «Маріуполем»

ФК «Львів» не зміг здобути перемогу у домашньому матчі 17-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги із «Маріуполем». Про це повідомляє Інформаційна служба ФК «Львів».

ФК «Львів» виходив на останню домашню гру у 2018 році з надмірним рівнем мотивації. До Львова приїхала команда, у протистоянні з якою «синьо-золоті леви» втратили перемогу у першому колі у Маріуполі. Більше того, «азовці» є безпосереднім суперником «містян» у боротьбі за першу шістку, тому три очки у поточній грі були обов’язковим пунктом для виконання підопічними Юрія Бакалова.

За тим, як складався сценарій поєдинку, господарі мали привід для оптимізму. «Львів» забив швидкий м’яч: це Бруно відгукнувся на навіс Западні з лівого флангу і невідпорним ударом головою забив свій сьомий гол у чемпіонаті.

Після забитого м’яча ініціатива перейшла до гостей, які вже незабаром почали турбувати Сарнавського. Спочатку Вакула скористався помилкою у центрі захисту і під час виходу віч-на-віч вже перекидав воротаря. На щастя, «сфера» оминула рамку воріт. За мить вже Яворський не зумів замкнути дальню стійку після скидання від партнера під час подачі з кутового – вчасно розрядив ситуацію Западня. І все ж «Маріуполь» забив, хоч і зі стандартного положення – Піхальонок зі штрафного відправив м’яча у дальній нижній кут. Не встигли влягти емоції щастя у команди Олександра Бабича, як індивідуальні дії Тейлора призвели до фолу Федорчука у власному штрафному майданчику та пенальті у ворота Худжамова. До «точки» підійшов Воронін, який розвів м’яча і голкіпера по різних кутах. Час, що залишався до кінця першої 45-хвилинки пройшов в рівній боротьбі у центрі поля. Хіба що гідний згадки епізод з Бруно: нападник «Львова» пробивав зльоту після флангового прострілу Адамюка, проте не влучив у ціль.

Другий тайм розпочався з небезпечних моментів біля воріт львівського колективу. У дотик пробивав Зубков, опісля зреагував на небезпечний рикошет після прострілу з лівого флангу Сарнавський. Надалі гра знову заспокоїлася, футболу стало менше, а ось запеклої боротьби за кожен спірний м’яч навпаки більше. Як наслідок, арбітр щедро нагороджував учасників протистояння «гірчичниками». В останній третині поєдинку «Львів» мав кілька шансів, аби остаточно схилити шальки терезів на свою користь.

На 75-й хвилині Худжамов зреагував на удар головою Адамюка з кількох метрів, трохи пізніше Западня відправив шкіряну кулю повз дальній верхній кут. Як наслідок, покаранням за невикористані «Львовом» нагоди став другий гол «Маріуполя» на 80-й хвилині. Вакула на дальній стійці не залишив шансів Сарнавському після прострілу від партнера з правого флангу.

В останні миттєвості вирвати перемогу у зустрічі могли як львів’яни, так і маріупольці. Спочатку Борзенко у карколомному підкаті пробив повз ближню стійку, а «Маріуполь» відповів контрвипадом, який не зміг реалізувати Борячук – 2:2.