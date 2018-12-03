ОСТАННІ НОВИНИ

ФК «Львів» зіграв внічию з «Маріуполем»

Юлія Шпак

|

ФК «Львів» не зміг здобути перемогу у домашньому матчі 17-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги із «Маріуполем». Про це повідомляє Інформаційна служба ФК «Львів».

 

ФК «Львів» виходив на останню домашню гру у 2018 році з надмірним рівнем мотивації. До Львова приїхала команда, у протистоянні з якою «синьо-золоті леви» втратили перемогу у першому колі у Маріуполі. Більше того, «азовці» є безпосереднім суперником «містян» у боротьбі за першу шістку, тому три очки у поточній грі були обов’язковим пунктом для виконання підопічними Юрія Бакалова.

За тим, як складався сценарій поєдинку, господарі мали привід для оптимізму. «Львів» забив швидкий м’яч: це Бруно відгукнувся на навіс Западні з лівого флангу і невідпорним ударом головою забив свій сьомий гол у чемпіонаті.

Після забитого м’яча ініціатива перейшла до гостей, які вже незабаром почали турбувати Сарнавського. Спочатку Вакула скористався помилкою у центрі захисту і під час виходу віч-на-віч вже перекидав воротаря. На щастя, «сфера» оминула рамку воріт. За мить вже Яворський не зумів замкнути дальню стійку після скидання від партнера під час подачі з кутового – вчасно розрядив ситуацію Западня. І все ж «Маріуполь» забив, хоч і зі стандартного положення – Піхальонок зі штрафного відправив м’яча у дальній нижній кут. Не встигли влягти емоції щастя у команди Олександра Бабича, як індивідуальні дії Тейлора призвели до фолу Федорчука у власному штрафному майданчику та пенальті у ворота Худжамова. До «точки» підійшов Воронін, який розвів м’яча і голкіпера по різних кутах.  Час, що залишався до кінця першої 45-хвилинки пройшов в рівній боротьбі у центрі поля. Хіба що гідний згадки епізод з Бруно: нападник «Львова» пробивав зльоту після флангового прострілу Адамюка, проте не влучив у ціль.

Другий тайм розпочався з небезпечних моментів біля воріт львівського колективу. У дотик пробивав Зубков, опісля зреагував на небезпечний рикошет після прострілу з лівого флангу Сарнавський. Надалі гра знову заспокоїлася, футболу стало менше, а ось запеклої боротьби за кожен спірний м’яч навпаки більше. Як наслідок, арбітр щедро нагороджував учасників протистояння «гірчичниками». В останній третині поєдинку «Львів» мав кілька шансів, аби остаточно схилити шальки терезів на свою користь.

На 75-й хвилині Худжамов зреагував на удар головою Адамюка з кількох метрів, трохи пізніше Западня відправив шкіряну кулю повз дальній верхній кут. Як наслідок, покаранням за невикористані «Львовом» нагоди став другий гол «Маріуполя» на 80-й хвилині. Вакула на дальній стійці не залишив шансів Сарнавському після прострілу від партнера з правого флангу.

В останні миттєвості вирвати перемогу у зустрічі могли як львів’яни, так і маріупольці. Спочатку Борзенко у карколомному підкаті пробив повз ближню стійку, а «Маріуполь» відповів контрвипадом, який не зміг реалізувати Борячук – 2:2.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

Доступні ціни та суворий контроль якості
Олесь ТЯГАЙ
Доступні ціни та суворий контроль якості

Відома національна мережа «АТБ» зберігає лідерство не лише за показниками доступності та широти асортименту представлени...

Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»

Із неділі, 25 листопада, в Україні діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації. Більше перетинати кордон ко...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...