Збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2020

Збірна України дізналася суперників у відборі до чемпіонату Європи з футболу, що пройде у 13 країнах у 2020 році. Жеребкування відбулося у неділю, 2 грудня, у Дубліні.

Підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи «В» разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембурга.

Відбір розпочнеться навесні 2019 року і триватиме до листопада.

До фінальної частини Євро-2020 вийдуть по дві перші команди з кожної групи.

У разі невдачі у кваліфікації збірна України зможе поборотися за путівку Євро-2020 через плей-офф, як переможець у своїй групі Ліги Націй.

У плей-офф Ліги Націй будуть розігруватися ще чотири путівки на Євро-2020.

УП