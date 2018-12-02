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Україна починає біатлонний сезон з п'єдесталу в одиночному міксті

Андрій Котенський

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Українські вболівальники біатлону святкують вдалий старт сезону, адже в сьогоднішній одиночній змішаній естафеті, що відкривала програму Кубку світу наші спортсмени здобули перші нагороди. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

 

Молодий склад нашої команди – Анастасія Меркушина та Артем Тищенко видали феєричну гонку, впродовж всього часу перебуваючи в лідерах!

Можна багато фантазувати з приводу того, що б трапилося, якби не поквапся Тищенко з останнім пострілом на заключному рубежі. Допущений промах виявився єдиним для нашої команди при 40-ка мішенях! Але бронзовий старт сезону – чудове досягнення української збірної.

Як відомо у активі Насті і Артема вже є дві перемоги в такому форматі – в гонках Кубку IBU в 2016 році.

Перед стартом явними фаворитами гонки вважалися австрійські біатлоністи Ліза Тереза ​​Хаузер і Сімон Едер. Але вже на першому етапі Хаузер використала три запасних патрони, помітно ускладнивши собі завдання на мікст. А лідером після першого відрізку стала Україна! Анастасія Меркушина на вогневих рубежах була стрімка й бездоганна, випередивши на передачі естафети команду Франції на дві секунди.

Надалі наша команда не опускалася нижче проміжної четвертої позиції, не відпускаючи лідерів більше ніж на 5-6 секунд. І до останнього вогневого рубежу в пасиві нашої команди значився гордий нуль в графі запасних патронів.

І ось кульмінація! На останній рубіж приходить трійка лідерів: норвежець Ларс Хельге Біркланд, австрієць Сімон Едер і… українець Артем Тищенко! Француз Антонін Гигонна був в 10-ти секундах позаду, всі інші суперники відставали на півхвилини і більше. Стрільбу Артем почав трохи пізніше норвежця, але потім по темпу скорострільності наздоганяв лідера, закриваючи мішені паралельно з ним, але швидше австрійця. Та… останній постріл Артема зрадницьки пішов в молоко, на дистанцію він побіг третім, і спроби дістати Едера не увінчалися успіхом. Проте, радість на обличчях українських спортсменів на фініші і пізніше – на подіумі складно було приховати!

Перемогу ж святкувала збірна Норвегії, що постала в досить незвичному складі: Текла Брюн-Лі і Ларс-Хельге Біркланд.

Одиночна змішана естафета. Найкращі результати:

  1. Норвегія (0+4) 38:26,7
  2. Австрія (0+5) +8,5
  3. Україна (0+1) +20,7
  4. Франція (1+9) +30,3
  5. Швеція (0+10) +35,5
  6. Канада (0+10) +37,8

У ці хвилини до старту готується класична змішана естафета.

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