У Львові п’яний іноземець влаштував потужну ДТП за участі трьох авто

У Львові поліцейські затримали водія-іноземця, який вчинив автопригоду з трьома транспортними засобами. Внаслідок ДТП четверо осіб отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

За даними відомства, у поліцію 1 грудня надійшло повідомлення про те, що близько 12.30 у Львові на вулиці Мечнікова сталася автопригода з потерпілими.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Астра», 26-річний студент-іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Гольф» під керуванням 63-річного львів’янина, який, у свою чергу, вчинив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2108», припаркованим на узбіччі.

Внаслідок ДТП водій «Фольксвагену» отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у нейрохірургічне відділення лікарні з діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма та субарахноїдальний крововилив. Водій «Опеля» та двоє його пасажирів, студенти-іноземці віком 21 та 23 роки, також були доставлені у медичний заклад з травмами різного ступеню тяжкості. У всіх трьох лікарі попередньо діагностували стан алкогольного сп’яніння.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Скоєння цього правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водій автомобіля «Опель Астра» затриманий в порядку ст.208 КПК України.

Проводиться досудове розслідування.